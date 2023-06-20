Неспешный разговор

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В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии с применением химической кастрации

В Белоруссии утвердили алгоритм лечения педофилии с применением химической кастрации

Белорусское МВД подготовило изменения в Уголовный кодекс (УК) страны, предусматривающие принудительное лечение педофилов.

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