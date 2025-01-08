Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских

Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских

Живая легенда британский политики, семикратный член палаты общин от Лейбористкой партии Джордж Галлоуэй дал у себя на родине интервью, которое касалось исключительно России.

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Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Есть версия и она имеет право на существование, что Николашку с женой кончили белые при отступлении.
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12 час.
Александр Денисов
Про клей это он интересно сказал, надо будет им послать синюю изоленту, она всяко лучше клея...
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11 час.
Аркадий Цыганов
Иван Грозный писал английской королева, чтобы та не лаяла. Так может вышестоящий говорить с низшими. Войти причина ненависти. Зависть.
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3 час.

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