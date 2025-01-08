Живая легенда британский политики, семикратный член палаты общин от Лейбористкой партии Джордж Галлоуэй дал у себя на родине интервью, которое касалось исключительно России.
Британский политик вспомнил, отчего его нация так начала ненавидеть русских
Комментарии
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вд
валерий двойнишников
Есть версия и она имеет право на существование, что Николашку с женой кончили белые при отступлении.
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12 час.
Александр Денисов
Про клей это он интересно сказал, надо будет им послать синюю изоленту, она всяко лучше клея...
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11 час.
Аркадий Цыганов
Иван Грозный писал английской королева, чтобы та не лаяла. Так может вышестоящий говорить с низшими. Войти причина ненависти. Зависть.
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3 час.
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