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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кондратюк и Рухин планируют исполнить пять четверных прыжков в произвольной программе на Гран-при России

Фигурист планирует исполнить на этапе Гран-при России четверной лутц, четверной флип, четверной тулуп, каскад четверной сальхов – тройной тулуп и сольный четверной сальхов.

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