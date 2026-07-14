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Аргументы и Факты

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SZ: в Мюнхене ввели ограничения на использование питьевой воды из-за засухи

SZ: в Мюнхене ввели ограничения на использование питьевой воды из-за засухи

Власти Мюнхена из-за затяжной засухи и угрозой дефицита воды в связи с жарой и отсутствием осадков ввели ограничения на использование питьевой воды в определенных целях, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).

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