SZ: в Мюнхене ввели ограничения на использование питьевой воды из-за засухи

Власти Мюнхена из-за затяжной засухи и угрозой дефицита воды в связи с жарой и отсутствием осадков ввели ограничения на использование питьевой воды в определенных целях, пишет газета Süddeutsche Zeitung (SZ).
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