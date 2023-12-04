Страна и люди
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Страна и люди

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За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 69 раз

За сутки ВСУ обстреляли территорию ДНР 69 раз

Украинские националисты за прошедшие сутки - 00:00 4 декабря - 00:00 5 декабря - нанесли 69 ударов по территории Донецкой Народной Республике, сообщило представительство ДНР в СЦКК (Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины).

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