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На Украине доктор изнасиловал сотни пациенток, усыпляя их и снимая это на видео

На Украине доктор изнасиловал сотни пациенток, усыпляя их и снимая это на видео

Жертвами доктора из Закарпатской области Украины стали сотни пациентов. Медик накачивал их снотворными препаратами, из-за воздействия которого они засыпали, а далее надругался над ними, снимая происходящее на камеру.

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Комментарии
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ay
aleksandr yermakov
Зачем придумывать небылицы,жалко,что за обман на кол перестали сажать.
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6 час.
ДЕНЬГИ ТУТ
что
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1 час.

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