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Царьград

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ВСУ в преддверии переговоров пошли на Курщину: Дерзкая попытка прорыва. Есть убитые

ВСУ в преддверии переговоров пошли на Курщину: Дерзкая попытка прорыва. Есть убитые

Боевики ВСУ пытались прорваться в Курскую область перед переговорами в Стамбуле.В минувшее воскресенье прямо за день до переговоров в Стамбуле украинские боевики попытались прорваться на территорию Курской области.

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