Повелось немного подробностей о Xiaomi Mix Fold 4 Недавно появился отчет о Xiaomi Mix Fold ...

Повелось немного подробностей о Xiaomi Mix Fold 4Недавно появился отчет о Xiaomi Mix Fold 4, который обещает предложить впечатляющие функции, вызывая возможную тревогу у Samsung, особенно после новости о возможном исчезновении их складной коронки.
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