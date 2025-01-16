Россиянам назвали допустимую дневную норму сахара

Его потребление не должно превышать 50 граммов в день Главный диетолог департамента здравоохранения Москвы Антонина Стародубова сообщила РИА Новости, что потребление сахара не должно превышать 50 граммов в день и его сокращение приносит дополнительные преимущества для здоровья.