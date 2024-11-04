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Вице-премьер Сербии опроверг заявление посла Британии об освобождении Югославии

Вице-премьер Сербии опроверг заявление посла Британии об освобождении Югославии

Вице-премьер Сербии Александр Вулин подверг критике слова посла Великобритании в Белграде Эдварда Фергюса, попытавшегося принизить роль Красной армии в освобождении Югославии и заявившего, что большую часть подразделений советских войск якобы составляли украинцы.

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