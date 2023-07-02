Царьград

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"Я Украину не люблю": Жительница Херсона честно ответила на вопрос украинского волонтёра с камерой

"Я Украину не люблю": Жительница Херсона честно ответила на вопрос украинского волонтёра с камерой

Киевский режим, похоже, решил задабривать жителей Херсона, чтобы те признавались в любви Украине, вот только херсонцы Любят РоссиюЖители Херсона, который сейчас находится под оккупацией киевского режима, не признают этот самый режим Зеленского.

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