Киевский режим, похоже, решил задабривать жителей Херсона, чтобы те признавались в любви Украине, вот только херсонцы Любят РоссиюЖители Херсона, который сейчас находится под оккупацией киевского режима, не признают этот самый режим Зеленского.
Киевский режим, похоже, решил задабривать жителей Херсона, чтобы те признавались в любви Украине, вот только херсонцы Любят РоссиюЖители Херсона, который сейчас находится под оккупацией киевского режима, не признают этот самый режим Зеленского.
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