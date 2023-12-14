Медвежий угол
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Медвежий угол

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Доверенные лица Путина

Доверенные лица Путина

Гений про злодейства Ой, сейчас опять крик будет.Читали про доверенных лиц президента? Итак, Гергиев и Шаман станут доверенными лицами Путина на выборах президента РФ.

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Комментарии
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Александр Григоров
Надо было бы  ...у нас много умных позитивных женщин искренне любящих и болеющих за страну
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3 час.
Татьянка Яцук
Хорошая команда- мне нравится))) Киселёв наверняка собственной желчью подавится!😆... тот, что из медиамагнатьеф)))
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2 час.

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