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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тренер «Кызыл-Жара» Алиев о Черчесове: «Топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей, физподготовка важна для нас»

Российский специалист возглавил национальную команду, сменив Магомеда Адиева на этом посту. «Назначение Черчесова – топ для сборной Казахстана! Модель его игры близка к нашей.

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