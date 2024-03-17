Экипаж Ми-8 уничтожил украинский беспилотник на Купянском направлении (ВИДЕО)

Экипаж Ми-8 уничтожил украинский беспилотник на Купянском направлении. Обнаружив БпЛА самолетного типа российские специалисты группы огневой поддержки расстреляли его из стрелкового оружия на очень низкой высоте Читайте также: «Отважные» штурмуют Бердычи, продвигаясь от Авдеевки (ВИДЕО) .
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