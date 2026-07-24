Разбираемся, какая зарядка лучше всего подходит к телефону: исследование Роскачества

Выбираем надежную зарядку, которая не испортит технику. фото: User/Getty ImagesВо время повсеместного использования различных гаджетов, работающих от аккумуляторов, возникает потребность заменить зарядное устройство, так как провода нередко изнашиваются быстрее.
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