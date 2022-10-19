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Баринов о возвращении Лоськова и Пашинина в «Локо»: «Мы все рады. Бог все видит и назначает сюда правильных людей»

Дмитрий Баринов рад возвращению Дмитрия Лоськова и Олега Пашинина в штаб «Локомотива».  – Как восприняли возвращение Лоськова и Пашинина? – Мы все рады.

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