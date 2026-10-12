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В ЮЗГУ поставят лазерную установку из Петербурга за 77,3 млн рублей

В ЮЗГУ поставят лазерную установку из Петербурга за 77,3 млн рублей

Установка «Илист-М» предназначена для изготовления высокоточных заготовок деталей из металлических порошков, контракт включает обучение четырёх сотрудников ЮЗГУ.

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