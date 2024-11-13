Эксперт: Если план Трампа будет реализован, Украина не станет членом НАТО

По словам Юджеля, план Трампа не предполагает членство Украины в Североатлантическом альянсеТурецкий политолог Умур Тугай Юджель в интервью РИА Новости сказал, что если исходить из предвыборных слов Дональда Трампа об Украине, то для разрешения кризиса он может пойти на несколько мер.