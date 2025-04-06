Сильный ветер и мокрый снег: в Крым возвращается зима

С 6 по 8 апреля в Крыму действует штормовое предупреждение. Об этом сообщили в МЧС РК. По информации Крымского Гидрометцентра, в связи с прохождением холодного фронтального раздела днем 6 апреля, в течение суток 7 и 8 апреля на полуострове ожидаются сложные погодные условия: усиление юго-западного переходом на северо-западный ветра 15-20 м/с, местами до 25 м/с.