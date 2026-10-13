В Барнауле ученые изучат старинную постройку, которую нашли при реконструкции водовода

Находке может быть больше ста лет Рядом с Ансамблем горнозаводской площади на улице Ползунова, 45б эксперты проводят подготовку к археологическим раскопкам из-за старинной деревянной постройки, сообщает "Катунь 24".
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