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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Барнауле ученые изучат старинную постройку, которую нашли при реконструкции водовода

В Барнауле ученые изучат старинную постройку, которую нашли при реконструкции водовода

Находке может быть больше ста лет Рядом с Ансамблем горнозаводской площади на улице Ползунова, 45б эксперты проводят подготовку к археологическим раскопкам из-за старинной деревянной постройки, сообщает "Катунь 24".

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