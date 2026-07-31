Представление театра «Белга» пройдёт в Саду Будущего 1, 4 и 18 августа

Этим летом Сад будущего наполнится звонким смехом и атмосферой настоящего праздника. Семейный театр «Белга» представляет традиционное народное представление, которое одинаково увлечёт и детей, и взрослых.
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