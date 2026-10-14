Архитектура Петербурга: в городе пройдет юбилейная Биеннале

С 10 по 15 ноября в Санкт-Петербурге пройдет юбилейная, 10-я Биеннале «Архитектура Петербурга». В Российском этнографическом музее представят более 50 архитектурных проектов, а в деловой программе обсудят развитие городских территорий, новые технологии и взаимодействие профессионального сообщества с жителями.
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