18 лучших двигателей Toyota всех времен по мощности и экономичности. Новый рейтинг опубликован HotCars

Издание HotCars проанализировало лучшие двигатели Toyota по мощности и топливной экономичности. Следующие двигатели были отсортированы в соответствии со средним значением, полученным на основе оценок HotCars в двух ключевых категориях: общая мощность в лошадиных силах и комбинированный расход.