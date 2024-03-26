18 лучших двигателей Toyota всех времен по мощности и экономичности. Новый рейтинг опубликован HotCars

Издание HotCars проанализировало лучшие двигатели Toyota по мощности и топливной экономичности. Следующие двигатели были отсортированы в соответствии со средним значением, полученным на основе оценок HotCars в двух ключевых категориях: общая мощность в лошадиных силах и комбинированный расход.
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