За восемь месяцев 2026 года в России продано 17 млн 950 тысяч упаковок антидепрессантов — это ровно вдвое больше, чем за аналогичный период 2022-го, когда показатель составлял 8 млн 305 тысяч.
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