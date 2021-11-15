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Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову

Актер МХАТ Корепин объяснил, почему ему обидно за Бузову

После всех нападок на звезду Instagram Корепину стало по-человечески жаль ее. Актер МХАТ им. Горького Дмитрий Корепин по-прежнему убежден, что участие телеведущей Ольги Бузовой в спектакле «Чудесный грузин» оскорбило всю театральную общественность.

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