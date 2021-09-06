ABBA объявила дату выхода нового альбома «Voyage» и анонсировала первый концерт-шоу с цифровыми двойниками

Шведские хитмейкеры выпустят альбом с совершенно новым материалом в ноябре, а цифровые аватары появятся в лондонской концертной резиденции в 2022 году Наконец-то произошло одно из самых ожидаемых возвращений в поп-культуре: возвращение Abba.