Главное в тезисах: Дипломатическая нота — рутина, а не сигнал поддержки: официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что направление ноты в связи с арестом рэпера Navai (Наваи Бакирова) в Казахстане — стандартная практика консульской защиты, а не оценка его поступков.