Главное в тезисах: Дипломатическая нота — рутина, а не сигнал поддержки: официальный представитель МИД России Мария Захарова пояснила, что направление ноты в связи с арестом рэпера Navai (Наваи Бакирова) в Казахстане — стандартная практика консульской защиты, а не оценка его поступков.
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