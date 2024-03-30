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В районе Ч. Яра прекратил существование бетонный 6-этажный бункер

В районе Ч. Яра прекратил существование бетонный 6-этажный бункер

Вчера 2,4K прочитали Российское издание «Аргументы и факты» сообщает о том, что появилась информация о том, что российское изделие неназванного типа, а речь, вероятно, идёт либо о «Цирконе», либо о «Кинжале», прекратил существование бетонный 6-этажный бункер в районе Ч.

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