Индекс страха и жадности криптоинвесторов вышел из экстремальной зоны

Crypto Fear & Greed Index преодолел сегодня важный рубеж в 30 пунктов. Эта граница экстремальной зоны страха криптоинвесторов, достижения которой совпадает с падением Bitcoin к очередным существенным локальным минимумам.
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