В социальных медиа сообщается, что в Новосибирске мужчина избил жену. При этом отмечается, что нападавший совершил противоправные действия, когда женщина держала ребенка на руках.
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