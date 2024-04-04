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МИРОВЫЕ СМИ: НЕТ ВОЛШЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРОЕ БЫ СПАСЛО УКРАИНУ

МИРОВЫЕ СМИ: НЕТ ВОЛШЕБНОГО ОРУЖИЯ, КОТОРОЕ БЫ СПАСЛО УКРАИНУ

Элла МАЙСТРЕНКО Запад всё ещё продолжает надеяться на чудо, вернее, на некое волшебное оружие, которое в один миг сможет переломить ситуацию на фронте и спасёт Украину от поражения.

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