В Пхеньяне пояснили, когда применят своё ядерное оружие

Северная Корея не будет без серьёзной причины задействовать свой ядерный потенциал. Об этом в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций заявил первый секретарь миссии КНДР при всемирной организации Ким Ин Чхоль.
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