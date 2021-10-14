В Пхеньяне пояснили, когда применят своё ядерное оружие

Северная Корея не будет без серьёзной причины задействовать свой ядерный потенциал. Об этом в ходе выступления в Первом комитете Генеральной Ассамблеи Организации Объединённых Наций заявил первый секретарь миссии КНДР при всемирной организации Ким Ин Чхоль.