Михеев сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 9+7 в 51 игре

Форвард «Чикаго» набрал 16-е (9+7) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 игру. Сегодня за 16:51 (2:45 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».