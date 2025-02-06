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Михеев сделал передачу в матче с «Эдмонтоном». У него 9+7 в 51 игре

Форвард «Чикаго» набрал 16-е (9+7) очко в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 51 игру. Сегодня за 16:51 (2:45 – в меньшинстве) у россиянина 2 броска в створ ворот, 2 силовых приема, полезность – «плюс 1».

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