ГЕОПОЛИТИКА ЦИВИЛИЗАЦИЙ Здравствуй, дорогая Русская Цивилизация. Пишет журналист с Дальнего Востока Лада Глыбина: "Знаете, поездка в Ташкент для меня лично важна потому, что я многое поняла и кое-что вспомнила.
Такую историю не переписать. Узбекистан. Наши дни
Комментарии
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Геннадий Сытник
Тебя мне не догнать. Таких подишаков не догонят...
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1 час.
Геннадий Сытник
Не обижай животное, под которым ты живешь, подишак!
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1 час.
Михаил Казаков
Александр, Геннадий, вы можете нормально диалог вести или только злословием богаты?
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41 мин.
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