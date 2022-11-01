Bloomberg: США должны пресечь бесконтрольные поставки вооружения на Украину

Украина на протяжении многих лет была известна высоким уровнем коррупции, что следует учитывать при оказании ей военной поддержки, сообщает агентство Bloomberg.
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