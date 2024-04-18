Какой сегодня праздник: 18 апреля – Вeceнняя нeдeля дoбpa

Вeceнняя нeдeля дoбpa – ежегодная общероссийская акция, истоки которой уходят еще в 1997 год. Она проводится каждый апрель и предполагает проведение мероприятий, направленных на помощь нуждающимся, благоустройство территорий, а также множество других активностей по всей России.
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