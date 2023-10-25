В Венгрии прокомментировали ответ Борреля на высказывание Орбана

Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш 25 октября заявил, что страна не собирается выходить из Евросоюза (ЕС) и будет оставаться в сообществе гораздо дольше, чем глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель продержится на своем посту.