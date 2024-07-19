Сауна вспыхнула ночью в Петрозаводске

Пожарные карельской столицы ликвидировали возгорание на Перевалке Сегодня ночью в 2 часа 54 минуты на пульт пожарно-спасательной службы города Петрозаводска поступило сообщение о пожаре в помещении сауны на улице Чапаева.
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