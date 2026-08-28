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Энрике про 2:2 с «Лиллем»: «Когда все думают, что с нами покончено, мы способны переламывать ход матчей, это отличительная черта «ПСЖ». Мы довольны»

Луис Энрике прокомментировал ничью с «Лиллем» (2:2) в Лиге 1, которой «ПСЖ» добился на последних минутах.

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