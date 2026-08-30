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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионство «Краснодара» оценили в 33% вероятности. «Зенит» остается фаворитом РПЛ

По итогам шести туров «Краснодар» идет первым в таблице Альфа-Банк РПЛ с пятиочковым преимуществом перед «Спартаком» и с шестиочковым перед «Зенитом» и ЦСКА.

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