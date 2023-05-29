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«Круг добра»: В Совфеде призвали увеличить присутствие России в странах ОДКБ и в Африке

«Круг добра»: В Совфеде призвали увеличить присутствие России в странах ОДКБ и в Африке

Глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев сообщил в Telegram о необходимости увеличения присутствия России на территории государств-членов ОДКБ, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии в связи с усилением враждебности США в отношении Москвы.

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