«Круг добра»: В Совфеде призвали увеличить присутствие России в странах ОДКБ и в Африке

Глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев сообщил в Telegram о необходимости увеличения присутствия России на территории государств-членов ОДКБ, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии в связи с усилением враждебности США в отношении Москвы.
Глава оборонного комитета СФ Виктор Бондарев сообщил в Telegram о необходимости увеличения присутствия России на территории государств-членов ОДКБ, Абхазии, Приднестровья и Южной Осетии в связи с усилением враждебности США в отношении Москвы.
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