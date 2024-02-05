Более 200 школьников из Белгородской области приехали в Псковскую область. Как пишет ТАСС, для них на протяжении трех недель будут организованы экскурсии по достопримечательностям и образовательные мероприятия.
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