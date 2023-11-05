Британский боксер Дэнни Дигнум: «Я бы сразился еще раз с такой машиной, как Жанибек Алимханулы»

Британский боксер Дэнни Дигнум (16-1-1, 9 КО) признался, что хотел бы еще раз подраться с соперником такого уровня, как Жанибек Алимханулы (15-0, 9 КО).
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