Российский врач пошла на риск и спасла жизнь пожилой пациентке. Чиновники Минздрава хотят отправить ее в тюрьму

«Лента.ру»: спасшую жизнь пациентке врача Шувалову отдали под суд в ТамбовеФото: Владимир Астапкович / РИА Новости Суд в Тамбове рассматривает уголовное дело молодого врача Яны Шуваловой, которое стало предметом бурных обсуждений среди российских медиков.
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