Страна и люди
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Страна и люди

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Российский врач пошла на риск и спасла жизнь пожилой пациентке. Чиновники Минздрава хотят отправить ее в тюрьму

Российский врач пошла на риск и спасла жизнь пожилой пациентке. Чиновники Минздрава хотят отправить ее в тюрьму

«Лента.ру»: спасшую жизнь пациентке врача Шувалову отдали под суд в ТамбовеФото: Владимир Астапкович / РИА Новости Суд в Тамбове рассматривает уголовное дело молодого врача Яны Шуваловой, которое стало предметом бурных обсуждений среди российских медиков.

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Комментарии
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НК
Наталья Котельникова
Вот из-за таких экспертов и невозможно получить направление на колоноскопия, врачи -терапевты просто не видят необходимости, хотя проблемы у человека есть. Живёт на постоянном применении слабиленов.
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15 час.
ШКИПЕР
А вот интересно в Минздраве Тамбовской области врачи есть ?
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14 час.

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