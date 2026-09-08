МИД России: на Украине с 2022 года захвачено до 2 тысяч храмов УПЦ

До 2 тыс. храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачено в республике с 2022 года, заявил спецпредставитель главы российского МИД по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.