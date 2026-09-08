МИД России: на Украине с 2022 года захвачено до 2 тысяч храмов УПЦ

До 2 тыс. храмов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) захвачено в республике с 2022 года, заявил спецпредставитель главы российского МИД по вопросам международного сотрудничества в области обеспечения права на свободу вероисповедания Михаил Мелех.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Президент Ирана П...
- ХЛ Markíza: мать уче...
- ВС В ФСБ заявили, чт...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым