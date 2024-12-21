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Мина «ПРЯНИК». Обзор

Мина «ПРЯНИК». Обзор

﻿﻿Мы обсудим ложные мины, которые этой осенью начинают обнаруживать в зонах конфликтов. Поэтому эта информация будет полезна не только интересующимся военной техникой, нынешним и будущим военнослужащим (особенно сапёрам), но и любителям природы, которым предстоит кочевать по приграничным территориям в ближайшие десятилетия… Мой «пряник» (фото из открытых источников) Официальной документации и упоминаний в справочниках нет.

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