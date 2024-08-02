Нетребко впервые выступит в США с 2019 года

Оперная дива Анна Нетребко готовится дать свое первое выступление на американской сцене после скандала с ньюйоркской оперой, где ранее ей запретили выступать и она отсудила с заведения огромную сумму компенсации.
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