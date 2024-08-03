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Два человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны боевиков ВСУ

Два человека пострадали при обстреле Шебекина со стороны боевиков ВСУ

ТАСС/Валентин Спринчак Два мирных жителя получили ранения в Шебекино в результате обстрела со стороны боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

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