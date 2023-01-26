Популярные статьи

Свежие комментарии

  • J2 YFull 13073
    Во время ВОВ, при освобождении Украины, было задействовано 4 Украинских фронта, каждый от 500 до 600 тысяч солдат. На...ВСУ получили от к...
  • Алекс Рязин
    Это как??? Перенесут в Польшу или Румынию??ВСУ получили от к...
  • Андрей Баканин
    Этот старпёр не может вспомнить, что именно такие же мысли были у поляков в 1939 году: "мы вместе с немцами..." А нем...Бывший президент ...

Украина должна отвоевать сухопутный коридор в Крым – западные СМИ

Запад продолжает наращивать поставки вооружений на Украину, все больше втягиваясь в военный конфликт – если раньше российские эксперты и аналитики скептически оценивали возможности поставок БМП и танков Киеву, то сейчас это стало реальностью.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх