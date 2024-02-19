Глава МИДа Грузии Дарчиашвили: отчет Мюнхенской конференции ангажирован

МИД Грузии обвинил в ангажированности авторов документов Мюнхенской конференции по безопасности, в которых председателя правящей партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили назвали "пророссийским олигархом".
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